Chronik

Suche nach Vermisster geht weiter

Die Einsatzkräfte haben am Montagfrüh die Suche nach einer vermissten Frau im Raum Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) wieder aufgenommen. Die 52-Jährige ist seit Samstag abgängig. Ihr Auto wurde nahe der Leitha gefunden.