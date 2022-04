Einsatzkräfte suchen nach vermisster Frau

Laut Polizei hatte der Ehemann der Vermissten am Samstag gegen 7.30 Uhr Anzeige erstattet, weil seine Frau in der Früh nicht zu Hause war. Sie war laut Polizei in der Nacht mit dem Auto weggefahren. Zum Grund des Verschwindens gebe es keine Anhaltspunkte, so ein Polizeisprecher.

Auto nahe der Leitha gefunden

Es begann eine Suchaktion von Polizei und mehreren Feuerwehren aus dem Bezirk mit rund 150 Mitgliedern. Die Feuerwehr Bruckneudorf suchte das Ufer der Leitha mit einer Zille ab. Auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen waren im Einsatz. Das Auto der Burgenländerin wurde nahe des Flusses gefunden. Die Gemeinde Gattendorf hat auf ihrer Facebook-Seite ein Bild und Details zur Vermissten veröffentlicht und ersucht um Hinweise. Am Sonntag wurde die Suche um 8.00 Uhr wieder aufgenommen.