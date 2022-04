Winkler stellte sich Fragen der Abgeordneten

Die Coronavirus-Pandemie machte der ehemalige FPÖ-Politiker und nunmehrige parteifreie Abgeordnete Geza Molnar zum Thema. Er fragte Winkler, die auch für Bildung zuständig ist, unter welchen Umständen der Betrieb in den Kindergärten und Kinderkrippen wieder wie vor der Pandemie abgewickelt werden könne. Der pädagogische Teil laufe im Prinzip genauso wie vor der Pandemie ab, antwortete Winkler. Sie gebe zu, dass der Teil der Transition, also der Übergang vom Kindergarten in die Schule, unter der Pandemie gelitten habe, aber in den Gruppen laufe eigentlich ein ganz normaler pädagogischer Betrieb ab.

Winkler: Eröffnungsbilanz-Korrekturen innerhalb Frist

Winkler nahm auch zu Budget-Fragen Stellung. ÖVP-Abgeordneter Johannes Mezgolits bezog sich bei seiner Frage auf einen kritischen Bericht des Landesrechnungshofs zur vom Land erstellten Eröffnungsbilanz – mehr dazu in Rechnungshof: Grobe Mängel in Finanzbuchhaltung des Landes. In diesem Bericht seien zahlreiche Mängel in der Buchhaltung, für die Winkler zuständig sei, bekanntgeworden. Mezgolits fragte, bis wann der Landtag mit der Vornahme der Korrektur der Eröffnungsbilanz rechnen könne.

ORF/Keinrath

Das sei einfach so eine andere Struktur, so ein komplexer Aufbau, dass man für die Eröffnungsbilanz fünf Jahre Zeit habe, auch diese Korrekturen durchzuführen, das sei eine Vorgabe des Bundes, so Winkler. Diese Frist werde man auch nutzen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen würden in den nächsten fünf Jahren auch stattfinden.

Schärfere Debatten für Nachmittag erwartet

Schärfere Debatten sind am Nachmittag zu erwarten: Die SPÖ wird mit ihrer absoluten Mehrheit ein Gesetz durchbringen, das den Ausbau von Windkraft- und PV-Anlagen im Burgenland vereinfacht. Besonders die ÖVP hat Widerstand angekündigt.