Eisenstadt: Leichtathletik-Event mit Topstars

Der Star der Veranstaltung ist Lukas Weißhaidinger, Olympiamedaillengewinner im Diskuswurf. Für den Oberösterreicher ist Eisenstadt ein guter Boden: Letztes Jahr stellte er hier einen neuen österreichischen Rekord auf – mehr dazu in Weißhaidinger wirft neuen ÖLV-Diskusrekord. „Wenn man wo gerne hinfährt, dann natürlich an die Stätten, wo man einen Rekord erreicht hat. Daher war der Termin für mich fix eingeplant. Die Anlage ist super, die Organisation ist sehr gut und und die Burgenländer sind generell sehr freundlich. Ich habe mich da sehr heimisch und wohl gefühlt“, so Weißhaidinger.

APA/HERBERT NEUBAUER

Ein weiteres Zugpferd ist Larissa Iapichino aus Italien, die den U20-Hallenweltrekord im Weitsprung hält. In den nächsten Wochen möchte Meeting-Direktor Rolf Meixner noch weitere Asse aus dem Ärmel schütteln. Auch die burgenländischen Aushängeschilder sind am Start. Caroline Bredlinger startet über 800 Meter, Niklas Strohmayer-Dangl versucht über 400 Meter Hürden einen Schritt in Richtung EM-Qualifikation zu machen. Für das Raiffeisen Austrian Open läuft seit Dienstag der Vorverkauf. 600 Besucher sind in der Arena zugelassen.