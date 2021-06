Leichtathletik-Stars in Eisenstadt

Schon im Vorjahr waren beim Austrian Open österreichische Top-Athleten wie Lukas Weißhaidinger im Diskuswerfen oder Siebenkämpferin Ivona Dadic am Start. Sie kommen dieses Jahr wieder. Weißhaidinger wird in Eisenstadt versuchen, seine Diskus-Jahresweltbestmarke nochmal zu verbessern. Dazu kommen weitere Olympia-Starterinnen wie Speerwerferin Viktoria Hudson, die sich in Eisenstadt für Olympia qualifizieren konnte. Sie freue sich schon auf einen Super-Wettkampf und finde die Bahn extrem cool. Sie habe vor einigen Wochen einen österreichischen Rekord im Speerwurf aufgestellt, so Hudson. Das Stadium sei ein Traum zum Werfen, die Bahn sei hart, das sei sehr gut für weite Würfe.

Auch internationale Top-Athleten am Start

Organisator Rolf Meixner stellte außerdem auch ein international beachtliches Starterfeld zusammengestellt. Es seien mindestens zehn Starter aus der Top-50-Weltrangliste und ein ganz großes Kontingent an Top-100-Athleten der Weltrangliste dabei, so Meixner. Ausgetragen werden 13 Bewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf Wurf- und Sprint-Disziplinen. Aus burgenländischer Sicht sind Adam Wiener aus Schreibersdorf im Speerwerfen der Männer und Caroline Bredlinger aus Trausdorf über die 800 Meter der Frauen zu beachten. Knapp 300 Zuseher sind zugelassen. Die Veranstaltung zählt zu den höchstrangigen Leichtathletik-Events in Österreich.