Doskozil zu Ungarn-Wahl: Orban als „verlässlicher Partner“

Orbans Partei FIDESZ erreichte 135 der 199 Sitze im ungarischen Parlament, das entspricht einer Zwei-Drittel-Mehrheit. „Es ist eine demokratische Entscheidung. Man kann Viktor Orban zu diesem Wahlergebnis an und für sich nur gratulieren. Der Wähler entscheidet und der Wähler hat immer recht. Das ist so in der Politik. Auf der anderen Seite war Viktor Orban – und ich war zwei Mal persönlich bei ihm – auch immer ein verlässlicher Partner – etwa wenn es darum ging, grenzüberschreitende Projekte mit den Ungarn zu initiieren. Und er ist auch ein verlässlicher Partner für das Burgenland“, so Doskozil.

Das Bündnis der Oppositionsparteien kommt auf 56 Mandate. FIDESZ kann mit den 135 der 199 Parlamentssitze nun zum vierten Mal in Folge mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit regieren – mehr dazu in Klarer Sieg für Orbans FIDESZ. Die Wahlbeteiligung in Ungarn lag bei rund 70 Prozent.