„MINT“-Workshops für Berufsorientierung

Schülerinnen und Schüler konnten sich in Form von praktischen Übungen im Stationenbetrieb über diverse Berufe informieren, kleine Werkstücke selbst herstellen und in unterschiedliche Arbeitsfelder hineinschnuppern. Von fachkundigem Personal wurden Berufsorientierungs- und Talente-Checks sowie Berufsinteressenstestungen durchgeführt.

„Die Wahl der Ausbildung ist für junge Leute eine der schwierigsten und wichtigsten Entscheidungen“, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei seinem Besuch im Schulungszentrum (BUZ) in Neutal. Man wolle die jungen Burgenländerinnen und Burgenländer dabei nach Kräften unterstützen.

ORF

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik

Besonders in den Berufsfeldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), sowie Pflege und Betreuung gebe es massiven Personalbedarf im Burgenland, erklärte Schneemann. Allein im Pflege- und Betreuungsbereich werden 1.700 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 2030 benötigt. „Unsere Betriebe suchen und brauchen Fachkräfte. Wir haben Initiativen gesetzt wie die Fachkräfte-Offensive Burgenland, die bereits Früchte trägt“, so der Wirtschaftslandesrat.

ORF

Weiterer Workshop am 23. April

Zwei der drei „MINT“-Workshop-Termine fanden bereits statt. Interessierte können am 23. April 2022 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr in der Arbeiterkammer Burgenland in Eisenstadt an einem Workshop teilnehmen. Inhalt bei diesem Termin ist Technik, Handwerk und Naturwissenschaft für Mädchen.