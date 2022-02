Neue Berufsorientierung für Jugendliche

In Form von praktischen Übungen im Stationen-Betrieb können sich Schülerinnen und Schüler über diverse Berufe informieren, kleine Werkstücke selbst herstellen und in unterschiedliche Arbeitsbereiche hineinschnuppern. Dazu werden Berufsorientierungs- und Talente-Checks angeboten, aber auch das Austesten von Berufsinteressen.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Insgesamt gibt es drei Workshops – für Mädchen und Burschen gleichermaßen, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mädchen sollen in technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe hineinschnuppern, also MINT, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). MINT steht als Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Für Burschen stehen bei diesen Workshops die Themen Soziales und Pflege im Vordergrund.

In beiden Branchen gebe es einen enormen Personalbedarf, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Die Jobs seien krisensicher und zukunftsorientiert. Alleine in der Pflege werden in den nächsten zehn Jahren 1.700 neue Fachkräfte gebraucht.

Die Workshops finden im März und April im BFI Oberwart, im BUZ Neutal und in der Arbeiterkammer Burgenland in Eisenstadt statt. Anmeldungen sind bereits möglich.

Termine:

19.3.2022, Pflege und Soziales für Burschen, BFI Oberwart, Anmeldung bis spätestens 4.3.2022

2.4.2022, Soziales, Pflege und Handwerk für Mädchen & Burschen, BUZ Neutal, Anmeldung bis spätestens 18.3.2022