Ärzte: Anmeldung für Landesstipendien beginnt

Mit einer groß angelegten Ausbildungsoffensive für angehende Medizinerinnen und Mediziner will die Landesregierung dem prognostizierten Ärztemangel vorbeugen. Gemeinsam mit der Danube Private University (DPU) finanziert das Land Burgenland dabei ab Herbst 2022 bis 2027 jährlich zusätzlich 55 Studienplätze, die an die Verpflichtung gebunden sind, nach dem Studium fünf Jahre lang im Burgenland zu praktizieren.

Außerdem soll durch eine Kooperation der DPU innerhalb von drei Jahren ein Medizinstudium am FH-Standort in Pinkafeld möglich sein – mehr dazu in Medizinstudium künftig in Pinkafeld möglich.

Anmeldung bis 6. Mai möglich

Anmeldungen für die Stipendienplätze sind ab sofort bis spätestens 6. Mai 2022 möglich. Nach erfolgter Aufnahme mit Beginn des Studienjahres im Herbst werden vom Land die Studiengebühren für die sechsjährige Ausbildung zur Gänze übernommen. Die mit einer Bindung an das Bundesland einhergehende Investition in die angehenden Medizinerinnen und Mediziner trägt zur Absicherung der Gesundheitsversorgung im Land bei. „Wir stellen damit die Weichen für eine eigenständige Medizinerinnen und Mediziner-Ausbildung im Burgenland und durchbrechen den Stillstand, den die eigentlich zuständige Bundesregierung auch in diesem Bereich zu verantworten hat“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Bgld. Landesmedienservice

Bereits 18 Mediziner in Ausbildung

Bereits seit 2019 bietet das Land Burgenland jährlich je sechs kostenlose Studienplätze an der Donau-Uni-Krems an, wenn sich die Stipendiatinnen beziehungsweise Stipendiaten dazu verpflichten, nach ihrer Ausbildung den Arztberuf mindestens 60 Monate lang im Burgenland auszuüben. 18 angehende Medizinerinnen und Mediziner sind im Rahmen dieses Modells bereits in Ausbildung. Mit den jährlich 55 zusätzlichen Stipendien ab September wird das Land Burgenland bis 2027 insgesamt rund 350 Ausbildungsplätze für angehende Ärztinnen und Ärzte finanzieren.

Schriftlicher Test und Gespräch

Bewerberinnen und Bewerber müssen über die Universitätsreife verfügen und sich grundsätzlich dazu verpflichten, nach Abschluss des Studiums fünf Jahre lang als Allgemeinmediziner/In mit Kassenvertrag im Burgenland oder als Fachärztin beziehungsweise -arzt in einem der burgenländischen Spitäler tätig zu sein. Zuvor ist die Ausbildung in einem burgenländischen Krankenhaus zu absolvieren. Das Aufnahmeverfahren wird von der DPU abgewickelt und umfasst sowohl einen schriftlichen Test als auch ein Aufnahmegespräch.