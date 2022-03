Schon mehr als 100 Flüchtlingskinder in Schulen

Das Coronavirus ist schon eine enorme Herausforderung für die Schulen, jetzt gilt es zudem Kinder aus der Ukraine gut zu integrieren – schulpflichtige Kinder, die in den vergangenen Wochen schlimme Dinge erlebt haben, die zuvor noch nie ein Wort Deutsch gehört haben. Karin Vukman-Artner von der Bildungsdirektion Burgenland ist dennoch zuversichtlich, dass diese Aufgabe bewältigt werden kann: „Wir sind gut vorbereitet. Das heißt, wir haben unsere Netzwerke wieder aktiviert, die wir damals in der Flüchtlingskrise 2015/16 aufgebaut haben. Darauf können wir zurückgreifen. Das hilft uns natürlich enorm.“

Weniger Schwierigkeiten in kroatischen Schulen

So werden etwa Deutschförderklassen für die ukrainischen Kinder eingerichtet, die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend geschult und auch Lehramt-Studierende zur freiwilligen Unterstützung angeworben. Zusätzlich hat das Burgenland einen entscheidenden Vorteil durch die Volksgruppensprache Kroatisch. „Das Ukrainische ist natürlich eine slawische Sprache und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, wenn Kinder in zweisprachigen Schulen ankommen, dass sich die Lehrpersonen eigentlich sehr gut verständigen können“, so Vukman-Artner.

Ansprechstelle eingerichtet

Für alle Fragen rund um den Schulbesuch ukrainischer Flüchtlingskinder hat die Bildungsdirektion eine eigene Ansprechstelle eingerichtet, alle Infos hier.