Ukraine-Flüchtlinge: Angekommen in Trausdorf

Hunderttausende Menschen sind in den seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges von der Ukraine nach Polen geflüchtet. Unter ihnen ist die Kiewer Mutter Nataliya mit ihren zwei Mädchen, sie strandeten allerdings in Krakau. Freunde aus dem Burgenland brachten sie am Montag in die zweisprachige Gemeinde Trausdorf. Am Dienstag erfolgt die Anmeldungen im Gemeindeamt, seit Mittwoch sitzen die 6-jährige Zlata und die 10-jährige Camilla aus Kiew in der ersten und vierten Klasse in der Volksschule Trausdorf.

ORF

„Unsere Kinder haben sich wahnsinnig darauf gefreut. Sie haben Plakate gebastelt, und das sogar in kyrillischer Schrift. Sie haben sich Sätze auf Ukrainisch überlegt, die sie den Kindern sagen können. Sie haben auch viele Sachen hergeschenkt, etwa Schultaschen und Federpennale“, so Volksschuldirektorin Elisabeth Morri.

Kroatisch hilft bei Kommunikation

Den burgenländischen Volksschülern wurde kindgerecht erklärt, was es heißt, Kriegsflüchtling zu sein. Etwaige Kommunikationsprobleme werden in kroatischer Sprache gelöst, das erleichtere die Integration ungemein. „Das hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so toll funktioniert. Es gibt aber wirklich sehr große Ähnlichkeiten zwischen der burgenlandkroatischen Sprache und der ukrainischen Sprache“, so Direktorin Morri.

ORF

Nur wenige hundert Meter von der Schule entfernt wohnen die Kinder mit ihrer Mutter bei der Familie Kornfeind. Hier wohnten schon Flüchtlinge während der Polenkrise, während der Revolution in Rumänien und während des Kriegs auf dem Balkan. Jetzt den Ukrainerinnen zu helfen, ist für die Quartiergeber eine Selbstverständlichkeit. „Sie integrieren sich leichter, wenn sie gleich in einer Familie sind. Ich habe dann gesehen, dass die zwei Mädchen fast so alt sind wie meine Enkelkinder, und da war mir es dann sowieso klar, dass die bei mir wohnen werden“, so Angelika Kornfeind.

Hoffnung auf ein rasches Ende des Krieges

Mutter Nataliya ist sehr froh und dankbar, dass sie und ihre Kinder jetzt in Sicherheit sind. „Die Situation in Kiew ist schrecklich, weil die Russen uns bombardieren und die Stadt einkesseln wollen. Andauernd heulen die Sirenen. Wir verbrachten die meiste Zeit in kalten Kellern und die Kinder wurden krank“, so Nataliya Burda. Nataliyas Mann hilft bei der ukrainischen Armee. Sie selbst will so rasch wie möglich wieder zurück nach Kiew. „Ich hoffe, das der Krieg bald aus ist. Dann will ich schnell wieder zu meinen Eltern und zu meinen Mann. Ich vermisse ihn“, so Nataliya Burda.