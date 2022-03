Mountainbike-Trails am Geschriebenstein

Geplant ist ein Mountainbike-Wegenetz, das die burgenländische und die ungarische Seite des Geschriebensteins miteinander verbindet. Auch die Vermarktung soll überregional erfolgen, sagt Harald Popofsits vom Südburgenland Tourismus.

„Warum nicht Mountainbike aus Deutschland, aus Holland, aus Belgien, hierher in diese Region bringen, in unsere gemeinsame Region Alpannonia. Das ist auch der Gedanke, den wir so weiterverfolgen wollen. Weil das schon eine Marke zum Thema Wandern ist, die gut bekannt ist. Auch dort nutzen wir das Netzwerk mit Partnern aus Niederösterreich, Steiermark und Ungarn. Und ich denke, das Thema Rad passt hier gut dazu. Und diese gemeinsame Region überregional zu vermarkten – also immer ein bisschen größer denken – das ist, glaube ich, auch das Ziel der europäischen Förderprojekte“, so Popofsits.

Naturnahe Bauweise

Ein Vorreiter des Mountainbikens am Geschriebenstein auf der burgenländischen Seite ist Martin Nehrer. Der pensionierte Arzt ist Obmann des Vereins Trailwerk Geschriebenstein. „Wir haben ein Mittelgebirge, das wunderbar geeignet ist für Bike Trails. Wir haben eine sehr naturnahe Bauweise, das nennt man maschinengestützter Handbau, das heißt große Teile der Strecke werden händisch errichtet. Wir schneiden keine Bäume um, wir errichten keine Bauten. Wir folgen der Landschaft und nützen die landschaftlichen Gegebenheiten aus“, erklärt Nehrer.

Eröffnung Ende April

Die Burgenland-Trails am Geschriebenstein können Radsportler schon Ende April in Betrieb nehmen, die offizielle Eröffnung erfolgt voraussichtlich im Juni. Drei Einstiegsstellen werden ausgebaut: in Rechnitz, in Lockenhaus und auf der Passhöhe. Auch ein Shuttle-Bus wird den Freizeitsportlern zur Verfügung stehen. Man rechnet jährlich mit bis zu 30.000 Besuchern.