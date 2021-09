Eisenstadt plant neue Mountainbiker-Trails

Die Neuerungen sollen die Menschen motivieren, mehr Strecken im Alltag mit dem Rad zu fahren. Außerdem soll das Angebot für Mountainbiker erweitert werden. Speziell dafür wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Es geht um das Erweiterungspotenzial der vorhandenen fünf Routen im Leithagebirge. Auch auf Grundstücken der Stadt sollen bis 2022 neue Wege erschlossen werden.

Verbindungen zu anderen Gemeinden

Das große Ziel: Die Stadt will ein Verbindungsnetzwerk zwischen mehreren Gemeinden am Leithagebirge. Wichtig sei es auch, die verschiedenen Interessen zwischen Jägern, Förster, Wanderern und Waldeigentümern in Einklang mit diesem Vorhaben zu bringen, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).