Gesundheit

ÖGK will Lösung für Ärzte-Bereitschaft

In der Diskussion um den freiwilligen, allgemeinmedizinischen Bereitschaftsdienst der Ärzte im Burgenland an den Wochenenden hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sich am Donnerstag für eine rasche Lösung ausgesprochen.