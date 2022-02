Das Internet ist für viele das Tor zur weiten Welt – leider häufig aber auch das Tor zur Unterwelt. Ein Klick zu viel, eine falsche Website und schon kann man in diverse Fallen tappen. Egal ob beim Urlaub buchen, bei Online-Bankgeschäften oder beim Online-Einkaufen.

Privatsphäre schützen

Die Plattform saferinternet.at hat einige Tipps für den sicheren Umgang mit dem Internet. Grundsätzlich gilt: Alles was man im echten Leben nicht macht sollte man auch online unterlassen. Eine der wichtigsten Regeln im Internet: Die Privatsphäre schützen. Also etwa Passwörter niemals weitergeben und sich genau überlegen, welche Bilder man von sich in soziale Medien hochlädt und damit mit der ganzen Welt teilt.

Safer-Internet-Experte gibt Tipps Safer-Internet-Experte Thorsten Behrens von „Watchlist Internet“ erklärt, u.a. was „Cookies“ sind und wie man einen Betrug im Internet erkennen kann.

Fremden Menschen sollte man nicht blind vertrauen. E-Mails die einem komisch vorkommen – das Erbe eines unbekannten Onkels in Übersee – gar nicht erst öffnen.

Auch die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Burgenland kennen solche Fälle, und sie werden immer mehr. Misstrauisch sein, lautet die Devise: Lieber einen Klick weniger – im Nachhinein kann es nämlich oft zu spät sein, heißt es von den AK-Konsumentenschützern.