Doskozil: Bund mit Impfpflicht in Sackgasse

Das Handling der Impfpflichtbefreiung sei dafür symptomatisch, so Doskozil. Die Länder hätten mehrfach gefordert, dass es eine bundeseinheitliche Regelung dieser Frage geben müsse. Jetzt stelle sich heraus, dass ein bundesweites Online-Portal nicht vor Ende April fertiggestellt werden könne. Stattdessen wälze der Bund einmal mehr die Verantwortung an die Länder ab. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wiederum meinte dazu, das sei immer so vereinbart gewesen – mehr dazu in News.

Doskozil: Schadet Vertrauen der Bevölkerung

Es zeige sich nach der gescheiterten Impflotterie einmal mehr, dass die Bundesregierung politische Ansagen mache, ohne die nötigen organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, kritisierte Doskozil. Das habe mit einem professionellen Pandemie-Management nichts zu tun und schade auch dem Vertrauen der Bevölkerung in die Krisenstrategie der Bundesregierung. Dabei sei eine möglichst hohe Durchimpfungsrate der Schlüssel zum Ausweg aus der Pandemie und dafür sei das Vertrauen der Bevölkerung entscheidend.