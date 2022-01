Landtag beschließt Pflegeeltern-Anstellung

Das Coronavirus und seine Auswirkungen dominierten zu Beginn den Landtag. Die beiden Abgeordneten Roland Fürst und Gerhard Hutter (beide SPÖ) sind positiv auf Corona getestet worden. Landtagspräsidentin Verena Dunst wartete noch auf ihr CoV-Test-Ergebnis, auch der parteifreie Abgeordnete Geza Molnar war entschuldigt. Auch die Maskenpflicht der Abgeordneten sorgte für Aufregung.

Die Freiheitlichen trugen die FFP2-Maske nämlich nicht. „Wir finden im Freiheitlichen Landtagsklub, dass die Masken während der Sitzung ein Widerspruch sind – vor allem deshalb, weil hier Glaswände sind. Es gibt auch genügend Abstände und auch beim Rednerpult spricht man ohne Maske“, so FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.

Erneuerungsprozess in der Landwirtschaftskammer

In der Fragestunde war die Biowende des Landes großes Thema. Laut Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) sei die Umstellungsförderung von konventioneller Landwirtschaft auf Bio sehr gut angelaufen. Es gebe 155 neue Biobetriebe im Land. Außerdem laufe derzeit ein Erneuerungsprozess in der Landwirtschaftskammer, so Eisenkopf. „Wir hatten erst gestern unseren ersten Kick-off-Workshop – gemeinsam mit Vertretern der Landwirtschaftskammer und des Landes – wo es darum geht, die Strukturen der Landwirtschaftskammer zu durchleuchten, sei es die finanzielle, die personelle Struktur oder die Organisationsstruktur“, sagte Eisenkopf.

Kassenkredite für Gemeinden erhöht

Einstimmigkeit herrschte bei der Änderung der Gemeindeordnung. Alle Parteien beschlossen, dass die Kassenkredite für Gemeinden erhöht werden dürfen. ÖVP-Klubobmann Markus Ulram hielt aber dennoch an seiner Kritik fest, dass das Land die Gemeinden zu wenig unterstütze. „Mit wieviel Geld sind die burgenländischen Gemeinden unterstützt worden? Richtig – mit Null. Die Gemeinden waren immer der Fels in der Brandung. Gerade diese Pandemie hat gezeigt, wie verlässlich alle Gemeinden – die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen – arbeiten“, so Ulram.

ORF

Pflegeeltern künftig angestellt

Dass Pflegeeltern künftig bei einer Landesgesellschaft um 1.700 Euro angestellt werden können, beschlossen nur SPÖ und ÖVP. Die Kritik der Grünen Klubobfrau Regina Petrik war, dass nur eine Tochtergesellschaft des Landes diese Anstellung vollziehen dürfe. „Es ist inhaltlich nicht nachvollziehbar, warum es nicht möglich sein soll, das bereits bestehende Fachorganisationen solche Anstellungen nicht vornehmen können“, so Petrik.

„Das ist ist leicht erklärt, weil damit der Qualitätsanspruch kontrollierbar ist – und weil 1.700 Euro Netto bezahlt werden“, so die Antwort von SPÖ Klubobmann Robert Hergovich. Am Nachmittag werden zwei Dringlichkeitsanträge behandelt, einer von der SPÖ zum Thema Freunderlwirtschaft bei der Polizei und der zweite von der ÖVP zum Thema Gesundheit.

17 Tagesordnungspunkte

Insgesamt 17 Tagesordnungspunkte standen am Donnerstag im Landtag auf dem Programm. In der Fragestunde stellte sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) den Abgeordneten. Mit der Änderung der Gemeindeordnung war eine Erhöhung der Kassenkredite für Gemeinden vorgesehen.

Man wolle das tun, damit die Gemeinden besser durch die Krise kämen und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hätten, um die regionale Wirtschaft zu beauftragen, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. So sollten der Wirtschaftsmotor am Laufen gehalten und die Arbeitsplätze abgesichert werden.

ORF

ÖVP-Dringlichkeitsantrag zu Gesundheitssystem

Die ÖVP wollte in einem Dringlichkeitsantrag das Thema Gesundheit debattieren. Sie sprach nach der Präsentation des „Regionalen Strukturplans Gesundheit“ von einem Kahlschlag des Gesundheitssystems, weil eine Reduktion der Bettenanzahl in den Spitälern vorgesehen sei – mehr dazu in Zukunft der Spitäler entschieden.

Man forderte weiterhin eine wohnortnahe und regionale, gleichwertige Gesundheitsversorgung, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Dazu gehörten ein Ausbau der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen, die Erhöhung der Spitalskapazitäten und eine Garantie für fünf vollwertige Spitäler im Burgenland.

Grüne wollen Infos über See-Zuleitung

Die Grünen fordern am Donnerstag im Landtag Informationen über die angekündigte Wasserzuleitung zum Neusiedler See. Bisher verweigere die SPÖ-Landesregierung hier den notwendigen Einblick, so Klubchefin Regina Petrik. Diese Art der politischen Entscheidungsfindung sei intransparent, unsachlich und gefährde in diesem Fall auch noch die Zukunft des Naturraums Neusiedler See.

FPÖ beantragt Amtsenthebung des Innenministers

Die FPÖ beantragt in der Sitzung, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seines Amtes zu entheben – aufgrund seiner „unklaren Positionierung“ zu Engelbert Dollfuß, so FPÖ-Parteichef Alexander Petschnig. Die Freiheitlichen lehnen sowohl die CoV-Impfpflicht als auch kostenpflichtige CoV-Tests für Ungeimpfte ab. Drei PCR-Tests pro Woche mal 52 Wochen mal einem Durchschnittspreis – da habe man sich bei Apotheken-Zulieferern erkundigt – von 100 Euro pro Test mache eine Kostenbelastung von mehr als 15.000 Euro pro Jahr aus, so Petschnig.