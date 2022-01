Politik

Doskozil nicht bei Neujahrsklausur der Bundes-SPÖ

Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil nimmt an der Präsidiumsklausur der Bundespartei am Dienstag in Krems nicht teil. Das teilte sein Büro gegenüber der APA am Montag mit.