Polizeieinsatz im Asylheim Klingenbach

Donnerstagnacht waren zwei betrunkene Asylwerber aus Tunesien in der Unterkunft in Klingenbach aneinander geraten. Die Polizei wurde zur Hilfe gerufen und konnte die Lage beruhigen. Nicht einmal eine Stunde später gab es wieder einen Anruf bei der Polizei. Erneut habe es eine Auseinandersetzung gegeben, bestätigte am Montag Polizeisprecher Heinz Heidenreich. „Einer der Männer hat eine Gabel zurechtgebogen und wollte seinem Widersacher mit dieser Gabel etwas antun“, so Heidenreich. Die Polizei musste wiederum einschreiten und konnte Schlimmeres verhindern. Bei beiden Zwischenfällen wurde niemand verletzt.

Alkohol im Spiel

Wie bereits im November dürfte auch dieses Mal wieder Alkohol der Auslöser für die Gewalttaten gewesen sein. Alkotests bei den beiden Männer ergaben 1,6 bzw. 1,8 Promille. „Das ist relativ schwer, in den Griff zu bekommen. Alkohol zu trinken, ist nicht verboten und das, was rauskommt, haben wir leider nicht in der Hand“, so Heidenreich. Der 26-jährige Angreifer wurde festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft, gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Drohung ermittelt.