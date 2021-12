100-Jahre-Festakt wird 2023 nachgeholt

Der Grund für dieses Datum ist, dass nicht alle heutigen Gemeinden des Burgenlandes sofort im Jahr 1921 zum Burgenland gekommen sind. Gemeinden wie etwa Lusing oder Schandorf sind erst seit 1923 Teil davon.

„Wir mussten unsere Jubiläumsgala am 14. November ja absagen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das im Jahr 2023 nachzuholen. Weil 1923 ist das Jahr, in dem die letzten Gemeinden zum Burgenland gekommen sind. Ich glaube, das rundet das Jubiläum mit Blick auf das Jahr 1923 ab“, so Landeshauptmann Doskozil im „Burgenland heute“-Jahresrückblick im Gespräch mit ORF Burgenland-Redakteurin Patricia Spieß.