2.418 Vormerkungen für Kinderimpfung

Am Dienstag, 7.12.2021, widmet sich „Burgenland heute Spezial“ um 18.30 Uhr ausführlich dem Thema Impfen und den Fragen aber auch Bedenken, die damit verbunden sind. Sie können ihre Fragen per E-Mail an uns richten unter redaktion.burgenland@orf.at.

76,4 Prozent der Gesamtbevölkerung haben zumindest eine Teilimpfung und auch die Möglichkeit der Immunisierung von Kindern werde gut angenommen, so Doskozil am Freitag in einer Aussendung.

Beim ersten Kinder-Impftag für Fünf- bis Elfjährige vergangene Woche wurde 529 Kindern die erste Teilimpfung verabreicht. Insgesamt sind 2.418 Kinder für einen Impftermin vorgemerkt. Was die Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen betrifft, liege das Burgenland mit 66 Prozent Geimpften im Österreich-Vergleich mit großem Abstand an der Spitze, hieß es weiters.