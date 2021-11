HörerInnen spenden 10.000 Euro bei „Musikwunschtag“

„Der Radio Burgenland Musikwunschtag für Licht ins Dunkel war ein voller Erfolg“, so Licht-ins-Dunkel-Koordinatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits. Rund 10.000 Euro wurden von Hörerinnen und Hörern für die ORF-Aktion gespendet. Von 7.00 Uhr in der Früh an wurden Liedwünsche erfüllt und Spenden entgegengenommen.

Patricia Schuller in „Mahlzeit Burgenland“

Den Start machten Moderator Thomas Hochwarter und Co-Moderatorin Veronika Berghofer in „Guten Morgen Burgenland“. Ab 9.00 Uhr übernahm Georg Prenner, der ab 11.00 Uhr Patricia Schuller in „Mahlzeit Burgenland“ begrüßte. Sie ist die neue „Licht ins Dunkel“-Botschafterin und -Moderatorin des ORF Landesstudio Burgenland – mehr dazu in Patricia Schuller mit Linsenlaibchen.

Emotionale Geschichten und Grüße bei Marin Berlakovich

Im Radio-Burgenland-Nachmittag erfüllte dann Marin Berlakovich die Musikwünsche der Hörerinnen und Hörer. Diese teilten neben ihren Spenden auch sehr persönliche Geschichten über Schicksalsschläge, Freundschaften und vor allem Dankbarkeit in ihrem Leben.

Sebastian Györög verlängert bis in die Nachtstunden

Aufgrund des großen Erfolgs, wurde der „Musikwunschtag für Licht ins Dunkel“ auf Radio Burgenland sogar verlängert. Von 19.00 bis 22.00 Uhr nahm Sebastian Györög weitere Musikwünsche und Spenden für Licht ins Dunkel entgegen. So konnten rund 10.000 Euro für Menschen in Not gesammelt werden.

„Ich wünsch Dir was“ im Zeichen von Licht ins Dunkel

Auch die Sendung „Ich wünsch Dir was – Die Radio Burgenland-Familie lässt grüßen“ erfüllt jeden Mittwoch im Dezember ab 13.00 Uhr Musikwünsche gegen eine Spende für „Licht ins Dunkel“. Die Lieblingswunschtitel werden für diese Sendung unter der gewohnten Telefonnummer 02682/646 03 entgegengenommen.