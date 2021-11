Landtag: Thema Energiepreise

17 Tagesordnungspunkte gilt es in Sitzung eins zu erledigen. In einer Fragestunde beantwortete Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) Fragen der Abgeordneten – Hauptthema war die Pflege. In einer Aktuellen Stunde forderte die ÖVP aufgrund der steigenden Energiepreise „Billige Energie für Burgenländerinnen und Burgenländer“. ÖVP-Klubchef Markus Ulram kritisierte die Personal- und Investitionspolitik und den Strompreis der Energie Burgenland. „Energiegutscheine und eine echte Entlastung für alle Burgenländerinnen und Burgenländer, für alle Kunden im Burgenland – statt ‚Gewinneinheimsung‘ für die Eigentümer. Wir wollen eine Preisgarantie des Stromes für die nächsten 24 Monate“, forderte Ulram konkret.

Wolfgang Spitzmüller von den Grünen sagte zur ÖVP-Forderung, dass billige Energie alleine nichts bringen würde. „Wir fordern regionale, saubere und klimataugliche Energie. Es braucht Photovoltaikanlagen in jeder Gemeinde – möglichst auf jedem tauglichen Dach – raus aus Gas und Öl“, so Spitzmüller. FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz sah eine Kopie einer Idee der Freiheitlichen: „Nur wer rasch und schnell hilft, hilft wirklich. Darum unser Vorschlag 100 Euro-Energiegutschein bis Ende 2022 und ein Stopp für Strom- und Energiepreise.“

ORF/Strobl

„Burgenland unabhängig von Gas und Öl machen“

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich konzentrierte sich in seinen Ausführungen hauptsächlich auf die CoV-Pandemie und die scharfe Kritik an der Bundesregierung. Hergovich kündigte aber zum Thema Teuerung an, dass diese die Menschen belasten würde. „Man kann daher nicht den Kopf in den Sand stecken, wie es die Bundesregierung tut, sondern muss aktiv dagegen etwas unternehmen. Das macht der Landeshauptmann indem er ein Paket schnürt mit zwei Zielen: Menschen zu entlasten, die es tatsächlich benötigen, und das Burgenland unabhängig von Gas und Öl zu machen“, sagte Hergovich.

„Wir haben im Burgenland ein stabiles Unternehmen. Ein Unternehmen, das garantiert, dass wir zukünftig alle mit Strom versorgen können“, sagte dazu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Außerdem sei die Energie Burgenland – anders als die ÖVP behauptet – der günstigste Energieanbieter, so Hergovich.

Der parteifreie Abgeordnete Geza Molnar meinte zur Debatte: „Wer neue Steuern einführt, wer Steuern erhöht, darf sich dann nicht wundern, wenn Energie, Strom und Treibstoffe teurer werden und gerade Strom deshalb für viele Leute immer mehr zum Luxus wird.“

Kranzniederlegung im Gedenken an die Opfer des Krieges

Mit einer Kranzniederlegung vor dem Landhaus gedachten der Burgenländische Landtag mit Landtagspräsidentin Verena Dunst und Landesrat Leonhard Schneemann sowie Gabi Tremmel-Yakali, Landesvorsitzende des Bundes Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen und Anna Hamm, Vizepräsidentin des Kriegsopfer- und Behindertenverbands (KOBV) für Wien, Niederösterreich und Burgenland, am Donnerstag jener Burgenländerinnen und Burgenländer, die von 1938 bis 1945 aus politischen, religiösen und rassischen Gründen dem Naziregime zum Opfer gefallen sind.

Dunst mahnte in ihrer Ansprache: „Das Erinnern und Gedenken ist wichtig, heute gibt es viele Menschen, die nur die friedlichen Zeiten kennen. Dieser Frieden ist aber nicht selbstverständlich, um ihn zu wahren, braucht es die Demokratie.“

Bgld. Landesmedienservice

Neues Fischereigesetz und Budget

Donnerstagmittag wurde im Landtag ein neues Fischereigesetz mehrheitlich beschlossen. Das ursprüngliche stammte aus dem Jahr 1935. In dem neuen Gesetz ist der Schutz heimischer Wassertiere, die nachhaltige Nutzung der Fischwässer, sowie die Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung des Wassertierbestands geregelt. Auch die Verpachtung wird neu geregelt. Die Pachtreviere wurden bisher nach dem Höchstbieterprinzip auf zehn Jahre verpachtet. Die Neuregelung sieht nun auch die Möglichkeit der freien Vergabe vor. Im Burgenland gibt es 15.000 Fischer in Vereinen.

Auch ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz soll beschlossen werden. Am späten Donnerstagabend wird dann Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) das Budget präsentieren.