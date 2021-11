Sonderlandtag zur Causa Eröffnungsbilanz

Ende September hatte der BLRH die Eröffnungsbilanz des Landes unter die Lupe genommen und brachte mehrere Kritikpunkte an, etwa dass der bekannte Grundsatz „keine Buchung ohne Beleg“ nicht immer umgesetzt wurde. Diese Kritik griffen ÖVP und FPÖ in der letzten Landtagssitzung auf und konfrontierten damit in der aktuellen Fragestunde die für Vermögensrechnung und Buchhaltung verantwortliche Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

ÖVP will Antworten

Mit den Antworten wollte sich die ÖVP nicht zufriedengeben und beantragte letztlich einen Sonderlandtag. Das Prozedere sieht vor, dass die Sitzung zunächst um 08.30 Uhr eröffnet und dann gleich wieder unterbrochen wird. Denn die Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kann laut Geschäftsordnung frühestens drei Stunden nach Eingang in die Tagesordnung aufgerufen und fortgesetzt werden.

SPÖ spricht von Polit-Show

Die Fortsetzung des ÖVP-SPÖ Schlagabtausches scheint jedenfalls vorprogrammiert: SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich ortete im Vorfeld der Sondersitzung eine ÖVP-Polit-Show und verwies neuerlich darauf, dass der Rechnungshofbericht zur Eröffnungsbilanz des Landes bereits in der letzten Fragestunde im Landtag und in der Ausschusssitzung behandelt worden sei – mehr dazu in SPÖ-Kritik an Sonderlandtag.