110 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 21 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.039 Menschen sind in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Land: Zahlen in Spitälern stabil

Beim Land reagiert man auf die steigenden Infektionszahlen gelassen. Das Burgenland ist neben neben Wien das einzige Bundesland, für das die „Corona-Ampel“ nicht rot geschalten werden dürfte. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) strebt ja Lockerungen an, wenn bis zum Landesfeiertag am 11. November 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sind – mehr dazu in Doskozil für Lockerungen bei 80-prozentiger Impfquote. Dazu – und auch für die Impflotterie am Landesfeiertag – fehlen mit Stand Donnerstagfrüh noch 1.141 Erstimpfungen. Über die angestrebten Lockerung der Maßnahmen werde mit dem Bund gesprochen. Die Zahlen in den Spitälern seien jedenfalls stabil, hieß es am Donnerstag aus dem Büro des Landeshauptmanns.

214.717 Geimpfte

Laut E-Impfpass-Dashboard haben bisher 214.717 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 196.964 Personen wurden bereits zweimal geimpft. 9.664 Drittstiche wurden bereits verabreicht, daher sinkt die Anzahl der Zweitstiche in der Statistik.