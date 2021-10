Industrie: Burgenland noch unter Vorkrisenniveau

Die Industrieproduktion war aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Frühjahr 2020 in allen Bundesländern stark eingebrochen. Die Produktionsleistung lag am Tiefpunkt im April 2020 im Österreich-Durchschnitt um 25 Prozent unter jener aus 2019. Mit einem Rückgang von mehr als 30 Prozent waren das Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark besonders stark betroffen.

„Die Erholung der Industrie seit dem Sommer 2020 setzte sich trotz erneuter Verschärfung der Infektionslage und wirtschaftlicher Beschränkungen in Österreich auch über den Winter fort und erfasste alle Bundesländer“, so UniCredit Bank Austria Ökonom Walter Pudschedl. Das Erholungstempo sei in den einzelnen Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich.

Burgenland hinkt nach

Während in Kärnten Mitte 2021 die Produktionsleistung in der Sachgüterindustrie bereits um 17 Prozent über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liege, habe die burgenländische Industrie als einzige das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Hier liege die Produktionsleistung noch um fünf Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Neben Kärnten habe auch die Industrie in Wien, Tirol und Vorarlberg den Österreichschnitt von 3,2 Prozent über dem Vorkrisenniveau übertroffen.