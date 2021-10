Petrik stellt Kurz’ Handlungsfähigkeit infrage

Auch in den Ländern regt sich bei den Grünen nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Kurz und sein engstes Umfeld nun Unmut. „Der Eindruck, der hier hinterlassen wird, ist desaströs“, betonte die burgenländische Landessprecherin am Donnerstag auf APA-Anfrage: „Es muss hier auf jeden Fall alles ohne Lücken aufgeklärt werden“, so Petrik. Sie steht damit auf einer Linie mit Vizekanzler und Grünen-Chef, Werner Kogler – mehr dazu in Grüne zweifeln an Kurz’ Handlungsfähigkeit. Die Grünen wollen diese Haltung aber nicht bereits als Ende der Koalition verstanden wissen.