Psychotherapie auf Krankenschein: Lange Wartezeiten

Schlafstörungen, Angst, Konflikte in der Familie, Depressionen – Corona macht alten wie jungen Menschen psychisch zu schaffen. Wer eine Psychotherapie auf Krankenschein in Anspruch nehmen will, müsse allerdings lange Wartezeiten in Kauf nehmen, so Andrea Reisinger vom burgenländischen Landesverband für Psychotherapie. Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung betrage die Wartezeit für einen Therapieplatz etwa ein Monat, im Südburgenland seien es vier Monate, so Reisinger. Die längste Wartezeit gebe es mit etwa sechs Monaten im Bezirk Neusiedl am See.

Kontingent wird verdoppelt

In den nächsten drei Jahren wird im Burgenland das Kontinent für Therapiestunden, die von der österreichischen Gesundheitskasse bezahlt werden, verdoppelt. Psychotherapeutinnen und -therapeuten, die auf Kassenbasis arbeiten, würden dringend gesucht, so Reisinger. Ab nächstem Jahr werde der Honorarsatz von derzeit 58 Euro pro Stunde um zehn Prozent gesteigert. Hintergrund sei ein gemeinsames Projekt mit der Landesregierung. „Wenn sich jemand sehr auf das Kontingent fixiert, das heißt, dass er mindestens 400 Stunden im Jahr für die ÖGK leistet“, so Reisinger – mehr dazu in Psychotherapeuten erhalten Zuschuss vom Land.

Als erste Hilfe für die Seele können Betroffene kurzfristig sogenannte Basisgruppen besuchen, die von Psychotherapeuten geleitet werden. Hier lernen Menschen in der Gruppe ihre Psyche zu stärken.