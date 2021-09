Einzigartige Streckhöfe gesucht

Jene Gemeinden, die innovative Projekte in ihren Orten planen, können sich bewerben. Im heurigen Jubiläumsjahr vergibt das Land auch einen Sonderpreis unter dem Motto: „Erhaltung der Streckhöfe im Burgenland“. Ein Streckhof ist in traditioneller burgenländischer Bauweise errichtet. Mit Wohn-, Stall- und Scheunenentrakten, die entlang eines schmalen Hofes errichtet sind.

ORF

Typisch burgenländisch

Im Burgenland gibt es nur noch wenige dieser Höfe. Bewerben sollen sich Eigentümer, die ihre Streckhöfe renoviert und erhalten haben – auch in Kombination mit moderner Gestaltung. Zugelassen sind nur Projekte, die in den letzten 20 Jahren umgesetzt worden sind. Ende der Einreichungsfrist ist am 1. Oktober. Das Preisgeld für den Sieger des Sonderpreises beträgt 1.500 Euro. „Mit dieser Initiative wollen wir die einzigartige und traditionelle Bauform auch in Zukunft erhalten“, betonte die für Dorferneuerung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).