Jubiläumsausstellung: Fest für Leihgeber

Am Freitag fand das Fest auf der Burg Schlaining statt. Rund 200 Leihgeber sowie die Autorinnen und Autoren der wissenschaftlichen Publikation zur Jubiläumsausstellung sind der Einladung des Landes gefolgt. Nach einer allgemeinen Einführung konnten geladenen Gäste die Ausstellung gratis besuchen – viele entdeckten dabei ihre persönlichen Leihgaben in einer der Vitrinen. „Ich habe eine Brosche von der Kaiserin Zita zur Verfügung gestellt, die ich von meiner Tante geerbt habe. Meine Tante war die letzte Kammerzofe der Kaiserin Zita, bevor diese in das Exil nach Madeira gegangen ist“, so Theresia Gabriel aus Krensdorf.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Land will sich bei Leihgebern bedanken

„Wir haben 160 Leihgeber, das ist schon sehr viel, es waren natürlich auch sehr viele Profis dabei, aber auch viele Menschen aus der Bevölkerung des Burgenlandes, davon lebt auch die Ausstellung“, so Norbert Darabos, Leiter der Friedensburg Schlaining. Bei diesen Leihgebern bedankte sich das Land für die Unterstützung ganz offiziell am Freitag mit einem kleinen Fest auf der Burg. „Das ist heute ein Dankeschön dafür, dass es hier ein gemeinsames Miteinander gibt, dass diese Ausstellung möglich gemacht wird. Dass sie erfolgreich ist, zeigt auch der Umstand, dass wir dieses Wochenende den zehntausendsten Besucher erwarten“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Aber nicht nur die Ausstellung selbst, auch der wissenschaftliche Begleitband ist ein großer Renner – 51 Autorinnen und Autoren haben an dem umfassenden Werk mitgewirkt – mehr dazu in Sammelbände zu 100-Jahr-Jubiläum.