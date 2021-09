Chronik

Kind ertrunken: Ermittlungen gegen Begleitung

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat Ermittlungen gegen die Begleitperson des zweijährigen Buben aufgenommen, der Ende August in Langeck (Bezirk Oberpullendorf) in einen Bach stürzte und ertrank. Es stehe der Verdacht der grob fahrlässigen Tötung im Raum, so die Staatsanwaltschaft.