Langeck: Bub in Zöbernbach ertrunken

Die Einsatzkräfte wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) um 14.52 Uhr alarmiert. Nach ungefähr zwei Stunden wurde der Bub laut Polizei rund 200 Meter von der Unfallstelle entfernt im Bach gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Montagabend noch nicht bekannt. Die Familie des Kindes stammt laut Polizei aus dem Bezirk Oberwart. Sie wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Schwierige Suche durch Hochwasser

Auch die Rettung und der Notarzthubschrauber Christophorus 16 sowie der Hubschrauber der Polizei waren im Einsatz. Es handle sich um eine „extrem belastende Situation“, auch für die Einsatzkräfte, so die Polizei. Die Suche im Zöbernbach habe sich schwierig gestaltet, weil er nach den Regenfällen der vergangenen Tage derzeit mehr Wasser führe als üblich, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Kappel im Gespräch mit der APA. Das Wasser sei im Bach rund einen dreiviertel Meter hoch.

Nach der Alarmierung sei mit zwei Hubschraubern, den Feuerwehrtauchern und der Wasserrettung sofort mit einer strukturierten Suche begonnen worden. Schließlich hätten Taucher den kleinen Buben gefunden, sagte Kappel. Die Feuerwehren seien am Abend nach und nach eingerückt. Die Polizei habe mit den Erhebungen begonnen.

Hoher Pegel nach Unwettern in der Buckligen Welt

Der Zöbernbach entspringt bei Zöbern (Bezirk Neunkirchen) und fließt durch Kirchschlag in der Buckligen Welt. In der Buckligen Welt gab es am Sonntag schwere Unwetter, welche den Pegel des Zöbernbach steigen ließen. In Krumbach regnete es bis zu 60 Liter pro Quadratmeter. Der Zöbernbach stieg innerhalb einer Stunde von eineinhalb auf knapp drei Meter an und trat an mehreren Stellen über die Ufer – mehr dazu in Unwetter: Überflutungen in Buckliger Welt.