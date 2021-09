Wahltag in Heugraben

Der 4. September ist übrigens ein wichtiger Stichtag, für einen etwaigen Bürgermeisterwechsel. Bürgermeister die ab dem Tag ihr Amt zurücklegen werden bis zur regulären Wahl im Herbst nächsten Jahres vom Gemeinderat und nicht vom Wahlvolk gewählt. Im Gemeinderat von Heugraben ist die ÖVP mit fünf und die SPÖ vier Gemeinderäten vertreten. Seit der Gemeindetrennung im Jahr 1992 stellte in Heugraben immer die ÖVP den Bürgermeister.

Der Wahlkampf verlief in den vergangenen Wochen sehr ruhig, betonten beide Bürgermeisterkandidaten. Für die Volkspartei tritt diesmal der 55-jährige Buschauffeur Manfred Orsolits an. Sein Wahlprogramm: „Ich möchte mich für leistbares Wohnen in Heugraben einsetzen, den Tourismus fördern, einen Wanderweg in Richtung Moor in Rohr schaffen und Gemeindestraßen sanieren – Verkehrsberuhigung und Breitbandinternet, das schon auf Schiene ist“, so Orsolits.

Knappes Ergebnis wird erwartet

Die SPÖ geht mit dem amtierenden Vizebürgermeister Walter Zloklikovits ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Der 59-jährige Vertragsbediensteter beim Land Burgenland, will sich ebenfalls für die Modernisierung seines Heimatortes einsetzen. „Das Wichtigste in Heugraben ist der Ausbau des Breitbandes – darauf haben mich viele Leute angesprochen. Der zweite Punkt ist die Infrastruktur – der Ausbau der Güterwege im Ort und auch einen neuen Z-Weg zu errichten. Ein Z-Weg ist ein Weg, der im Zuge der Grundzusammenlegung gemacht wurde“, so Zloklikovits.

Beide Kandidaten betonten, dass ihnen die parteiübergreifende Zusammenarbeit in der Gemeindestube sehr wichtig sei. Sowohl Zloklikovits, als auch Orsolits gehen davon aus, dass es ein knappes Ergebnis geben wird. Das Wahllokal in Heugraben ist am Sonntag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. 262 Personen sind stimmberechtigt.