Orsolits tritt in Heugraben für ÖVP an

Die Neuwahl war nach dem Rücktritt des bisherigen Bürgermeisters Mario Faustner (ÖVP) notwendig geworden. Er hatte sein Amt aus persönlichen Gründen zurückgelegt – mehr dazu in Bürgermeister von Heugraben zurückgetreten.

Orsolits, 54 Jahre alt und von Beruf Buschauffeur, sei ein Kandidat, der für das Miteinander in der Gemeinde stehe, hieß es in einer Aussendung. Für die SPÖ wird sich der bisherige Vizebürgermeister Walter Zloklikovits der Wahl stellen. Er hat die Amtsgeschäfte nach Faustners Rücktritt Anfang April vorübergehend übernommen – mehr dazu in Heugraben wählt am 5. September.