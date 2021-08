Dritter Impftag ohne Anmeldung

Die Impfbereitschaft in Österreich lässt immer mehr nach. Am Montag wurden österreichweit nur 7.965 Immunisierungen durchgeführt. 61,5 Prozent der Bevölkerung haben zumindest eine Teilimpfung erhalten, nur das Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark liegen über dem Österreich-Schnitt.

Aufgrund des großen Erfolgs des anmeldefreien Impftags erst vergangene Woche im Burgenland mit über 800 geimpften Personen, wird es weitere derartige Aktionen geben, hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zur APA. Am Freitag, den 3. September, können sich Kurzentschlossene wieder ohne Anmeldung in den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) Gols, Eisenstadt, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz (allen außer Müllendorf) jeweils von 14 bis 18 Uhr mit dem Impfstoff von Janssen (Johnson & Johnson) gegen Covid-19 immunisieren lassen. Bei der gleichzeitig stattfindenden Messe Inform in Oberwart wird ebenfalls auf diese Möglichkeit in unmittelbarer Nähe hingewiesen.