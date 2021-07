Ab 18 Jahren: Impf-Aktion ohne Anmeldung

Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson reicht ein Stich zur Vollimmunisierung. Das Land hofft mit diesem Angebot vor allem Junge erreichen zu können. Diese müssen ja derzeit entweder geimpft sein oder einen PCR-Test haben, wenn sie zum Beispiel eine Diskothek besuchen wollen. Geimpft wird an den Standorten in Gols, Eisenstadt, Müllendorf, Mattersburg, Neutal und Heiligenkreuz von 14.00 bis 18.00 Uhr und in Oberwart von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Nachtgastro: Bereits 1.300 PCR-Tests durchgeführt

Parallel dazu wird auch das gratis PCR-Test-Angebot im Burgenland weiter ausgebaut. Seit vergangenem Dienstag werden sie in den BITZ des Landes angeboten: Seitdem sind laut Koordinationsstab Coronavirus rund 1.300 PCR-Tests durchgeführt worden. Bei der Testauswertung habe es bisher keine Verzögerungen gegeben, das Ergebnis liege zwischen vier bis sechs Stunden nach Eintreffen im Labor vor, heißt es – mehr dazu in Nachtgastro: Land bietet gratis PCR-Tests an.

Gratis PCR-Tests bei Ärzten und Apotheken

Auch niedergelassene Ärzte und Apotheken werden künftig – auf freiwilliger Basis – gratis PCR-Test anbieten. Man ist im Burgenland gerade dabei, die dafür notwendige Logistik aufzubauen. Bei den Ärzten rechnet man damit, dass man in den nächsten Tagen damit beginnen kann. Die Apotheken hoffen Ende der Woche soweit zu sein.