Nachtgastro: PCR-Testangebot geplant

Mit den neuerlichen Verschärfungen für die Nachtgastronomie soll eine mögliche vierte Coronavirus-Welle im Herbst schon jetzt abgefedert werden. Grundsätzlich sei man froh, dass die Nachtgastronomie überhaupt wieder aufsperren konnte, für die neuen Regeln habe man durchaus Verständnis, sagte der zuständige Fachgruppengeschäftsführer in der Wirtschaftskammer Franz Perner.

„Diese Verschärfungen machen natürlich von der Logistik und Überprüfung her Probleme. Es stellt sich niemand dagegen, weil wir alle wissen, dass es notwendig ist, um diese Situation – mit dem Aufflammen mit der Delta-Variante wieder in den Griff zu bekommen. Das einzige Problem, das wir sehen ist, dass die PCR-Tests im Burgenland nicht flächendeckend ausgerollt sind. Wir hoffen, dass wir hier mit der Landesregierung und den Apotheken Lösungen dazu anbieten können, damit es auch im ländlichen Bereich Möglichkeiten gibt, PCR-Tests zu machen und die Ergebnisse rasch zu bekommen“, so Perner. Laut Perner sind die PCR-Tests gratis, da der Bund zugesagt hat, dass die Kosten vom Bund übernommen werden.

ORF

Testangebot im Burgenland wird organisiert

Die von der Wirtschaftskammer gewünschten PCR-Tests in den burgenländischen Teststraßen wird es geben, kündigte am Montag die zuständige Abteilungsvorständin in der Landesregierung Nicole Bartl an. „Vorausschickend – trotz der überraschenden und kurzfristigen Ankündigung der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Nachtgasto – wird rechtzeitig ein Testangebot gestellt werden, sodass ab Donnerstag Nachtgastrobesuche auch für nicht Vollimmunisierte im Burgenland möglich sein werden“, so Bartl.

Zur Nachtgastronomie zählen Discos, Klubs und Bars – im Burgenland sind das zwischen 30 und 40 Betriebe.