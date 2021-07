Pichler in zweiter Runde von Kottingbrunn

Der als Nummer sechs gesetzte David Pichler gewann am Mittwoch gegen den tschechischen Qualifikanten Tadeas Paroulek in drei Sätzen, und zwar mit 4:6, 6:2 und 6:4. „Gegen Paroulek war ich im ersten Satz vorne, dann hab ich einige schlechte Games gespielt. Im zweiten Satz habe ich dann zum Glück einige wichtige Punkte gewonnen, der Satz war dann relativ klar. Im dritten Satz war es dann ein Break. Das hab ich zum Glück ausservieren können. Es ist eng geworden, aber ich bin happy, dass ich in der zweiten Runde stehe“, so Pichler.

In der zweiten Runde trifft der 25-jährige Osliper auf den Wiener Kollegen und Trainingspartner Lenny Hampel: „Das wird ein sehr schweres Match, weil wir uns sehr gut kennen. Wir haben schon oft gemeinsam trainiert, gemeinsam Doppel gespielt und auch so bei Turnieren oft gegeneinander gespielt. Die letzten zwei Male habe ich gewonnen, aber es wird wieder alles möglich sein, weil wir uns so gut kennen. Es wird ein enges Match“, so Pichler. Das Weltranglistenturnier in Kottinbrunn ist mit 25.000 Dollar dotiert.