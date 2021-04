Pichler erreicht Viertelfinale in Meerbusch

Pichler spielte in der zweiten Runde gegen Alexander Mannapov, der im dritten Satz aufgab. Der 25-jährige Osliper zieht vor dem Viertelfinale beim Turnier in Deutschland ein Zwischenresümee:

„Gar nicht so leicht im Kopf“

„Bis jetzt läuft es hier wirklich gut. Ich habe mich durch die Qualifikation gespielt und jetzt zwei Runden im Hauptfeld gewonnen. Heute war es spielerisch wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie die Runden davor, aber es war mir auch klar, dass es nicht so einfach wird. Ich war klarer Favorit vor dem Match. Das ist manchmal gar nicht so einfach im Kopf, dass man das dann auch heimspielt“, so Pichler. Auch im Doppel steht der Osliper mit seinem deutschen Partner Kai Wehnelt in der zweiten Runde. Das Duo trifft noch Donnerstagbend auf das deutsch-belgische Doppel Heller/Vanneste.