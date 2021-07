Ragweed-Bekämpfungsgesetz beschlossen

Zehn Gesetzesentwürfe, 22 Berichte, ein Dringlichkeitsantrag stehen heute auf dem Programm der Landtagsabgeordneten. Schon der zweite Tagesordnungspunkt betraf das „Beifußblättrige Traubenkraut“, auch Ambrosia oder „Fetzenkraut“ genannt. Allgemein ist es unter seinem englischen Namen Ragweed bekannt. Das Unkraut kann Allergien und auch Asthma verursachen.

Gesetz definiert Maßnahmen und Verantwortliche

Das von der SPÖ eingebrachte Ragweed-Gesetz soll der Bekämpfung der Pflanze eine Struktur geben. Im Gesetz werden konkrete Bekämpfungsmaßnahmen, Ragweed-Verantwortliche und auch Meldestellen definiert – mehr dazu in Ragweed-Bekämpfung per Gesetz. Strafen sind dagegen nicht vorgesehen. Es handle sich um das erste Gesetz zur Ragweed-Bekämpfung in Österreich, betonte SPÖ-Landtagsabgeordneter Erwin Preiner. Das Ziel sei, die Bevölkerung zu informieren und Bewusstseinsbildung zu betreiben, um letztlich die Gesundheit aller gewährleisten zu können.

ORF/Andreas Berger

Für die Ragweed-Beauftragten in den Gemeinden werde es kostenlose Schulungen geben. Außerdem soll laut Preiner ein Handbuch zur Bekämpfung des Traubenkrauts aufgelegt und an möglichst viele Haushalte verteilt werden. Die Koordinierungsstelle werde Funde der Pflanze über eine elektronische Plattform einmelden und die Grundeigentümer über den Ragweed-Befall informieren, damit entsprechende Maßnahmen gesetzt werden können. Nach vier Jahren soll das Gesetz evaluiert werden.

Nichts zu tun, sei das Allerschlechteste, so Preiner. Wenn Ragweed zu einer Geißel der Menschheit mutiere, dann werde man es nicht mehr in den Griff bekommen. Gerade die aktuelle Covid-19-Pandemie zeige, dass die Gesundheit der Menschen das wichtigste und das höchste Gut sei. Auch die Pandemiegesetze hätten direkt in Privatsphäre und Eigentumsrechte der Menschen eingegriffen.

Molnar und Grüne kritisieren fehlende Sanktionen

Das Gesetz sehe entsprechende Verpflichtungen für Grundstückseigentümer beziehungsweise Verfügungsberechtigte zur Entfernung dieser Pflanze vor, aber keine Strafen, sagte der parteifreie Abgeordnete Geza Molnar. Er sei etwas skeptisch und halte ganz allgemein nicht besonders viel von Regeln, deren Bruch zu keinen Sanktionen führe.

ORF/Andreas Berger

Ähnlich argumentierte Wolfgang Spitzmüller von den Grünen. Ein Gesetz, das keine Strafbestimmungen habe, sei ein zahnloses Gesetz. Es gehe ja nicht darum, jemanden zu bestrafen, weil auf dessen Grund Ragweed wachse, sondern es gehe darum, jemanden zu bestrafen, wenn er nicht bereit sei, dagegen etwas zu tun.

ÖVP fürchtet Eingriff in Privatsphäre

Carina Laschober-Luif (ÖVP) begrüßte dagegen das Fehlen von Strafen. Sie kritisierte an dem Gesetz, dass bestimmte Personen jederzeit Grundstücke betreten und Boden- und Pflanzenproben nehmen dürften und auch Bildmaterial machen dürften. Das betreffe nicht nur landwirtschaftliche Flächen, sondern alle Flächen bis zum Kleingarten. „Private Grundstücke betreten darf ohne berechtigten Grund nicht einmal die Polizei“, sagte sie. ÖVP und Grüne stimmten dem Gesetz nicht zu.

ORF/Andreas Berger

Auf die Vorwürfe antwortete Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) als zuständiges Regierungsmitglied, dass es nicht so sei, dass irgendwelche Leute, die überhaupt nichts damit zu tun hätten, auf einmal in Privatgärten herumschnüffeln würden. Der betreffende Passus beziehe sich ausschließlich auf gesetzliche Organe – und das als Ultima Ratio, natürlich unter Einhaltung aller Privatsphäre und Grundstücksinteressen. „Gesetzlich eingerichtete Organe“ sei im Gesetz definiert und das seien unter anderem genau diese Gemeindevertreterinnen und -vertreter, die von den Gemeinden selbst definiert würden.