Prunner einer der besten Journalisten unter 30

Thomas Prunner kommt aus Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf). Er studierte Wirtschaftsberatung an der Fachhochschule Wiener Neustadt und Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er bei der Wochenzeitung „BVZ“ als Sportreporter im Mittelburgenland. Später machte er ein Praktikum beim ORF, etwa in der Wirtschaftsabteilung der „Zeit im Bild“, der „ZiB 2“ oder bei „Sport aktuell“.

Seit 2019 beim ORF Burgenland

Seine Karriere beim ORF Burgenland begann der Mittelburgenländer im Jahr 2019 als freier Mitarbeiter. Ein Jahr später wurde er angestellt. Es folgten zahlreiche Berichte für Hörfunk und TV – unter anderem über den Commerzialbank-Skandal und den dazugehörigen U-Ausschuss. Prunner war auch Mitglied des ersten Coronavirus-Isolationsteams des ORF Burgenland im Frühjahr 2020. Er ist Redakteur, Nachrichtenmoderator und Chef vom Dienst für die tägliche Fernsehsendung „Burgenland heute“.

Er folgt damit anderen Kolleginnen und Kollegen des ORF Burgenland, die es ebenso ins Ranking geschafft haben oder nominiert wurden. Im Vorjahr schaffte es „Burgenland heute“-Moderatorin Raphaela Pint in die Bestenliste der Nachwuchstalente – mehr dazu in Auszeichnung für ORF-Burgenland-Journalistin. 2018 waren die ORF-Burgenland-Reporter Andreas Berger im Ranking und Mario Kanitsch unter den Nominierten – mehr dazu in Auszeichnung für ORF-Burgenland-Journalisten.