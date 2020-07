Auszeichnung für ORF-Burgenland-Journalistin

Die 27-jährige Wulkaprodersdorferin ist seit 2017 Redakteurin im Landesstudio Burgenland. Sie ist als TV- und Radioreporterin im Aktuellen Dienst sowie als Online-Redakteur tätig. Bei der Auszeichnung des Branchenmagazins wurden insgesamt 115 Jungjournalisten nominiert, 30 davon wurden in die Liste der „30 unter 30“ aufgenommen.

ORF

Raphaela Pint studierte Politikwissenschaft und Publizistik an der Uni Wien. „Raphaela Pint hat sich in kürzester Zeit eine hohe Sachkompetenz, insbesondere im Bereich der Politikberichterstattung erworben. Sie ist eine tolle Kollegin und Journalistin aus Leidenschaft. Ich freue mich riesig über diese verdiente Auszeichnung und wünsche ihr alles Gute“, so ORF Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger über die Auszeichnung für Pint.