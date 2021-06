„Mein Welschriesling“: Wein fürs Burgenland

Im kleinen Rahmen wird der neue Jahrgang heuer präsentiert. Dekoriert mit Äpfeln, Zitronen und Limetten – und das nicht zufällig. Der Kleinhöfleiner Winzer Franz Ackerl ist schon immer bekennender Welschriesling-Fan. Eine Weinsorte, die bei uns im Burgenland auf 1.400 Hektar angebaut wird und prächtig gedeiht.

„Mir ist es wichtig, dass das Burgenland endlich seine eigene Weinidentität bekommt – und das ist, glaube ich, der Welschriesling. Es gibt auf er ganzen Welt den Chardonnay. Es gibt in Niederösterreich den Grünen Veltliner. Das Burgenland muss sich endlich auf die Beine stellen und sagen – das ist unser Wein“, so Ackerl.

Neue Marke kreiert

Deswegen wird 2008 die Idee von „Mein Welschriesling“ geboren. Gemeinsam mit dem Weingut Josef Zechmeister und dem Landesweingut Burgenland wird eine neue Marke kreiert. Zu erkennen am einheitlichen „Mein Welschriesling-Etikett“. „Es ist ein ausgezeichneter, fruchtiger Wein. Wir warten jetzt, dass wir mehr zum genießen haben“, sagte Eva Ackerl, Direktorin der Weinbauschule Burgenland.

„2020 ist generell ein sehr guter Jahrgang. Der Welschriesling ist für das Burgenland eine der wichtigsten Weißweinsorten“, so der Obmann des regionalen Weinkomitees Andreas Liegenfeld. „Mein Welschriesling ist in unserem Betrieb das Steckenpferd und einer der wichtigsten Weißweine“, so Josef Zechmeister, Winzer aus Kleinhöflein. Heuer gibt es bereits die zwölfte Ernte zu verkosten. Winzer und Gäste sind zufrieden mit dem neuen Jahrgang. Mit dem Jahrgang 2020 soll die Marke „Mein Welschriesling“ weiter etabliert werden. Von vorn sehen die „mein Welschriesling“-Flaschen gleich aus, nur auf der Rückseite findet man auf dem Etikett den Abfüller.