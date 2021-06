SPÖ fordert Lösung für 24-Stunden-Selbstbedienungsläden

Die Umsetzungskompetenz liege beim Öffnungszeitengesetz beim Bund, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Mittwoch. „Eine kleine Novelle im Öffnungszeitengesetz könnte für die Selbstbedienungsläden vieles bewirken“, stellte Eisenkopf fest. Kleine Produzenten könnten preislich nicht mit Lebensmittelketten mithalten. Neuen Konzepten solle daher kein Riegel vorgeschoben werden, so Landwirtschaftssprecher Gerhard Bachmann. In der Landtagssitzung kommende Woche werde daher ein entsprechender Entschließungsantrag der SPÖ diskutiert.

Hansagfood verkauft in seinen Containern regionale und zum Teil biologische Produkte. Der Verkauf erfolgt durch Selbstbedienung, ohne Verkäuferinnen und Verkäufer. Zu Beginn war das rund um die Uhr möglich. Dann erhielt der Unternehmer eine Klagsandrohung und musste seine Öffnungszeiten einschränken. Er selbst versucht nun durch eine Petition Unterschriften zu sammeln.