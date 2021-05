Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 19

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland lag am Freitag bei 19. Am höchsten war dieser Wert in den Bezirken Mattersburg und Oberwart mit 28, am niedrigsten – abgesehen von der Freistadt Rust mit 0 – in den Bezirken Neusiedl am See mit drei und Güssing, mit einem Wert von vier. In Eisenstadt betrug die Inzidenz 20.

Neue Ampel-Kategorie eingezogen

Dass das Burgenland nicht schon ganz grün ist, liegt an einer neuen Kategorie, die eingezogen wurde – sehr geringes Verbreitungsrisiko, die vorerst kein Bundesland erreicht. Bei dieser ist eine extrem niedrige Inzidenz vorgesehen. Derzeit leuchtet im Burgenland die Farbe gelbgrün – mehr dazu in Corona-Ampel: Burgenland erreicht niedriges Risiko.

ORF

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 21 an Covid-19 Erkrankte behandelt, elf davon intensivmedizinisch. Das sind um drei Personen mehr als am Vortag. Der Koordinationsstab Coronavirus meldete am Freitag fünf Neuinfektionen und einen Todesfall. 115.818 Personen erhielten die Schutzimpfung, 40.610 davon sind voll immunisiert.

Lage scheint sich österreichweit zu entspannen

Österreich ging am Freitag unterdessen in die gelbe Phase der Coronavirus-Ampel über. Im gesamten Bundesgebiet galt damit laut der Ampelkomission des Bundes mittleres Infektionsrisiko. Hohes Risiko wurde nur noch für die Bundesländer Tirol und Vorarlberg festgestellt – merh dazu in CoV-Ampel leuchtet nicht mehr rot.