Polizei verstärkt Präsenz an Grenze

Außerdem wurden in den meistbelasteten Bezirken, Neusiedl und Oberpullendorf, Schlepper-Ermittlungsgruppen eingerichtet, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Im Mai wurden in den beiden Bezirken bisher rund 530 Flüchtlinge aufgegriffen.

Ziel sei es, die Präsenz an der grünen Grenze und in den Grenzgemeinden zu gewährleisten und dadurch Straftaten der Schlepperei und der illegalen Migration entgegenzuwirken. Im Bezirk Neusiedl am See wurden laut Polizei im Mai bisher 200 Personen beim illegalen Grenzübertritt erwischt. Ein Schlepper wurde festgenommen. Im Bezirk Oberpullendorf wurden 330 Flüchtlinge aufgegriffen und drei Schlepper festgenommen.

Drohnen im Einsatz

Neben dem personellen Einsatz will die Polizei auch verstärkt auf Drohnen setzen. Erst Anfang Mai hatte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Landespolizeidirektor Martin Huber drei Drohnen übergeben – mehr dazu in Zusätzliche Drohnen für Grenzüberwachung. Weitere sollen in den kommenden Wochen folgen.