Schwierige Saison für Ex-SVM-Torhüter Kuster

Erst in der letzten Runde am vergangenen Wochenende kam Markus Kuster zu seinem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel für Karlsruhe. Beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim zeigte er eine gute Leistung. Sonst musste sich Kuster nach seinem Wechsel nach Deutschland mit der Rolle der Nummer 2 zufriedengeben. „Sportlich gesehen war es natürlich nicht zufriedenstellend. Ich bin froh, dass ich in der letzten Runde die Chance bekommen habe, mich zu beweisen. Ich denke, dass ich die Chance genutzt habe. Es war keine einfache Saison für mich, aber ich habe niemals aufgegeben und habe immer weitergekämpft“, so Kuster.

Die Entscheidung zugunsten von Kusters Konkurrenten Maerius Gersbeck fiel schon in der Vorbereitung auf die vor kurzem beendete Saison. Kuster konnte im Verlauf des Spieljahres daran nichts ändern. In Karlsruhe hat Kuster noch einen Vertrag bis Sommer 2022. In der neuen Saison will der Ex-Mattersburg-Goalie aus Pama (Bezirk Neusiedl am See) wieder voll angreifen.

Neuer Anlauf in der kommenden Saison

„Ich werde alles versuchen und immer Gas geben, in jedem Training. Im Endeffekt wird am Schluss der Trainer entscheiden. Ich bin aber froh, dass ich den Schritt ins Ausland gewagt habe. Ich habe mich sportlich und persönlich weiterentwickelt habe. Und: Beim KSC entsteht gerade wirklich was, mit Trainingszentrum und Stadion. Es würde mich freuen, wenn ich spielen könnte“, so Kuster.