Neun CoV-Neuinfektionen, ein Todesfall

Die Zahl der aktiven CoV-Fälle ging im Burgenland auch am Donnerstag weiter zurück. Derzeit gelten 178 Burgenländerinnen und Burgenländer als aktiv mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch waren es mit 184 noch etwas mehr – mehr dazu in Zahl der Infizierten geht weiter zurück. Am Donnerstag wurden neun Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 35,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Neun CoV-Intensivpatienten am Donnerstag

In den burgenländischen Spitälern mussten am Donnerstag 23 CoV-Patientinnen und Patienten behandelt werden, davon waren neun in intensivmedizinischer Behandlung. Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.