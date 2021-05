Zahl der Infizierten geht weiter zurück

Im Burgenland sind am Mittwochvormittag weiterhin acht Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt worden. Insgesamt befanden sich 21 Erkrankte in den Spitälern – das war einer weniger als am Vortag. Seit Dienstag wurden 29 Neuinfektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart starb mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Mehr als 101.000 CoV-Schutzimpfungen verabreicht

101.620 Burgenländer wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft, 30.885 davon sind bereits voll immunisiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag im Burgenland am Mittwochmorgen bei 31,9. Am höchsten war sie in den Bezirken Mattersburg (47,5) und Eisenstadt-Umgebung (36,36). Mit Jennersdorf wies neben Rust bereits ein zweiter Bezirk eine Inzidenz von 0 auf.