Öffnungen: Lokalaugenschein in Oberwart

Am Mittwoch ist in Oberwart Markttag – in der Stadt ist also traditionell um einiges mehr los als sonst. Schon in der Früh haben die Marktfahrerinnen und Marktfahrer für viel Betrieb in den Kaffeehäusern gesorgt. „Gott sei Dank kann man wieder gemütlich einen Kaffee trinken und Mehlspeise dazu Essen, also ich genieße das“, so Marktfahrerin Petra, die am Mittwoch zu den ersten Kunden in einem Oberwarter Kaffeehaus gehörte. „Meine erste Bestellung war ein kleiner Schwarzer. Wir Marktfahrer sind froh, dass wir wieder in unser Lieblingskaffeehaus frühstücken gehen können. Unsere Wirtin hat uns dazu sogar eine Nachricht geschrieben“, so Marktfahrerin Margit.

ORF/Thomas Hochwarter

Gäste halten sich an die Vorschriften

Die Gäste hielten sich ausnahmslos an die strengen Auflagen. „Die Gäste halten sich sehr brav an die Vorschriften, sie sind gut vorbereitet“, so Kaffeehausbetreiberin Silke Schöberl. Es sei zwar eine unangenehme Situation, wenn man die Stammkunden nach einem Ausweis fragen und kontrollieren muss, aber es funktioniere ganz gut und man sei zufrieden. „Wir sind sehr erleichtert, weil wir hatten jetzt mehr als ein halbes Jahr zugesperrt und die Gäste haben uns gefehlt. Wir sind einfach gerne im Kaffeehaus und jetzt sind wir wieder da und es lauft alles gut. Wir sind zufrieden – hoffen wir, dass es so bleibt“, so Schöberl.

ORF/Thomas Hochwarter

Beim Zutritt gilt die „3-G-Regel“

Gleich eine ganze Reihe an Öffnungen trat am Mittwoch in Kraft. Gastronomie, Hotels, Thermen, Sportstätten sowie Kultur- und Freizeitbetriebe dürfen wieder für ihre Gäste öffnen, allerdings unter strengen Auflagen: So gilt etwa beim Zutritt die „3-G-Regel – Getestet, Genesen, Geimpft“. Auch die bereits bekannten Mindestabstände müssen weiter eingehalten und FFP2-Masken getragen werden – mehr dazu in Letzter Schliff: Hotels und Thermen öffnen.

Eine weitere Erleichterung im Alltag gab es ab Mittwoch auch beim Einkaufen: Nach einer monatelangen Schließzeit um 19.00 Uhr kehren die Lebensmittelhändler Spar, REWE und Hofer am Mittwoch, Lidl am Donnerstag zu den normalen Öffnungszeiten aus der Zeit vor der Pandemie zurück.